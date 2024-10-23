Камеры в школьных туалетах демонтировали в Перми

В пермских школах демонтировали камеры видеонаблюдения, которые установили в туалетах. Об этом сообщили РБК в департаменте образования города.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в уборных школ № 42 и 116 установили видеонаблюдение. Одна камера висела в углу под потолком, другую разместили над писсуарами.

В городском департаменте образования подтвердили информацию, объяснив такую меру «необходимостью контроля за поведением детей» и профилактикой курения. Там же уточнили, что камеры установили еще в школе № 77.

По данным представителей департамента, туалетные кабинки не попадают в зону наблюдения. Камеры установили при входах и снимают дверь.

«Камеры были установлены на входе в туалетные комнаты и направлены на зону умывальников. В гимназии № 1 был установлен муляж, 22 октября его демонтировали», — уточнили в ведомстве.

Камеры и их муляжи уберут из туалетов школ № 42, 116 и 77, уточнили авторы материала.