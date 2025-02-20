Камеры в Санкт-Петербурге настроят на распознавание мигрантов

Администрация Санкт-Петербурга планирует настроить городские видеокамеры таким образом, чтобы те распознавали «этническую идентичность». Об этом сообщил «Коммерсант» .

О планах внедрить технологические нововведения рассказал на заседании городского правительства глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов. По его словам, новый функционал информационной системы «Безопасный город» поможет бороться с формированием этнических анклавов и реализовывать меры для недопущения роста социальной напряженности в регионе.

Механизм распознавания этнической принадлежности появится в восьми тысячах городских камер. Чиновник добавил, что комитет уже заключил контракт для закупки лицензии на данную систему. По информации издания, администрация выделила на это 38,4 миллиона рублей.

Ранее ОМОН провел на Савеловском рынке в Москве рейд для выявления мигрантов, которые не встали на воинский учет. Во время облавы силовики задержали около 100 человек.