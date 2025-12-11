Камеры в Москве будут штрафовать за остановку, мешающую движению

В Москве система городских камер получила новую функцию: теперь комплексы фото- и видеофиксации могут распознавать ситуации, когда автомобиль останавливается и создает помехи для других участников дорожного движения. Пилотная камера уже работает на дублере проспекта Маршала Жуков. Об этом сайту «Москва.ру» сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

За такое нарушение водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей. В ЦОДД уточнили, что речь идет о запрете, который закреплен в пункте 12.4 ПДД. Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что расширение функциональности камер позволит эффективнее контролировать порядок на дорогах.

Первую тестовую точку разместили рядом с центром госуслуг в районе Хорошево-Мневники. Из-за остановок у въезда и выезда с парковки здесь часто возникают заторы. Новая камера должна помочь как транзитному потоку, так и посетителям центра госуслуг.