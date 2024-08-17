Камчатских медведей призвали не поить пивом

МЧС Камчатки: не поите медведей пивом, чтобы не стать их закуской

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев предостерег жителей Камчатки от угощения медведей пивом во избежание летальных последствий. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» .

Так Лебедев прокомментировал опубликованное в Сети видео, на котором мужчина пытался напоить хищника алкоголем.

«Автору ролика сообщаю, что медведи не любят пиво без закуски. И у вас, дорогой автор, есть все шансы ей стать. Не искушайте судьбу», — предупредил глава регионального МЧС.

По его словам, не стоит так рисковать, ведь «везение дураков» не бесконечно».

Лебедев добавил, что на своей странице в соцсети уже рассказал, как себя вести при встрече с бурым медведем, обитающим на Камчатке. Не нужно гулять по лесу ночью, брать с собой собак, чтобы не спровоцировать животных на агрессию, перемещаться стоит только по открытым пространства и, главное, не оставлять еду на привалах.

Ранее на Камчатке дачник отбился от медведя около садового товарищества «Авача-1». Мужчину госпитализировали с ранками руки, спины и головы в Елизовскую больницу.