Калужский онкодиспансер первым в России начал использовать цифровой экзоскоп

Калужский областной онкологический диспансер первым среди аналогичных медицинских учреждений России внедрил в хирургическую практику экзоскоп. Это передовой цифровой аппарат для проведения открытых и микрохирургических операций, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в соцсетях.

Устройство транслирует изображение операционной зоны на большой экран в сверхвысоком разрешении с максимальным увеличением.

«Внедрение передовых технологий позволяет повышать качество онкологической помощи в регионе. Сохранять жизнь и здоровье жителей», — заявил Владислав Шапша.

Экзоскоп позволяет хирургам детально видеть мельчайшие сосуды и нервные волокна, а также переключаться между стандартным белым светом и флуоресцентным режимом для точной ориентации в тканях в режиме реального времени. Благодаря этому врачи могут принимать обоснованные решения прямо во время вмешательства.

Кроме того, оборудование повышает технологичность и комфорт процесса для хирургов.