Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить меры по контролю за точками торговли алкоголем, которые располагаются в жилых зонах. Ранее многочисленные жалобы от людей привели к тому, что глава региона ввел ограничения на работу «наливаек», стимулирующие их закрытие. Теперь торговцев ждут новые проблемы — в своем канале мессенджера МАХ он заявил о предстоящей волне рейдов.

На заседании правительства Калужской области представили отчет о выполнении поручений главы региона о контроле за розничной продажей алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Дополнительные ограничения ввели 1 марта после жалоб от жителей домов на шум, конфликтные ситуации и антисоциальное поведение посетителей этих «наливаек».

В рейдах участвовали сотрудники министерства конкретной политики Калужской области, сотрудники полиции и административной комиссии. В результате контрольных мероприятий возбудили 14 административных дел, провели семь расследований, вынесли четыре постановления о привлечении к ответственности, а девять материалов направили в суд. За полгода 13 заведений прекратили свою работу.

«Остаются еще „тонкие места“, над которыми предстоит работать. Пока трудности с привлечением владельцев „наливаек“ к ответственности и прекращением их работы остаются. Надо увеличить частоту рейдов. Повысить штрафы для нарушителей. Готовим еще ряд изменений в региональное законодательство. Главная задача — обеспечить покой и безопасность наших жителей», — отметил Шапша.

Кроме того, по словам главы региона, готовятся обращения на федеральный уровне. По данным министерства конкуретной политики Калужской области, нарушителей оштрафовали на общую сумму 480 тысяч рублей.