Калужская область усилит сотрудничество с вьетнамской компанией TH Group

Калужская область укрепит сотрудничество с Вьетнамом в области сельского хозяйства. Делегация региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой посетила молочный животноводческий комплекс компании TH Group в провинции Нгеан. В рамках встречи обсудили реализацию и развитие инвестпроектов на территории области.

Калужская область ведет сотрудничество с вьетнамским концерном более 10 лет. В рамках встречи делегаты обсудили с президентом компании Тхай Хыонг и руководством провинции Нгеан дальнейшее развитие в регионе проектов TH Group — выход на полную мощность животноводческого комплекса в Ульяновском округе и молокозавода в Боровском, а также строительство молочного комплекса в Хвастовичском округе. Особое внимание уделили внедрению новых технологий производства кормов и содержания стада.

Владислав Шапша напомнил, что в ближайшие годы регион планирует выйти на производство миллиона тонн молока в год.

«Мы очень рады, что эту задачу будем выполнять вместе с вами. Очень рассчитываем, что эти проекты будут множиться на калужской земле и мы найдем новые точки соприкосновения и новые идеи для ее реализации. А со стороны правительства Калужской области гарантирую всемерную поддержку», — сказал он.

Калужская делегация посетила экскурсию по предприятию и ознакомилась с работой вьетнамских специалистов, опыт которых могут использовать для создания в Малоярославецком округе селекционно-генетического центра.

Владислав Шапша также поздравил Тхай Хыонг с получением ордена Дружбы за большой вклад в укрепление российско-вьетнамского сотрудничества. Государственную награду ей вручил лично президент Владимир Путин.

«Благодаря вашему профессионализму, таланту и готовности идти навстречу, на калужской земле появились современные комплексы предприятий. Не каждый инвестор, учитывая расстояние между нашими странами, уделяет столько времени и внимания своим проектам. Мы очень ценим вашу личную энергию, доброжелательность, решительность и тщательный подход в деле», — сказал Шапша.