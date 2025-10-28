Калужская область укрепит сотрудничество с Китаем для реализации инвестпроектов

Губернатор напомнил, что Калужская область имеет большой опыт работы с иностранными коллегами, в том числе из Китая. Сейчас государство занимает первое место среди торговых партнеров региона. За последние пять лет товарооборот вырос в 1,5 раза.

«Сегодня отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, и мы рады, что вносим свой вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Шапша.

На встрече обсудили строительство в Думиничском округе цементного завода и создание в регионе парка строительных материалов. Решения о реализации проектов подписали в этом году на полях Петербургского международного экономического форума. Дорожную карту разработают к концу этого года.

«У нас с вами впереди очень большой и серьезный проект. В следующем году будет отмечаться 25-летие договора о добрососедской дружбе и сотрудничестве. Я надеюсь, что наш проект будет серьезным вкладом в развитие этого сотрудничества», — подчеркнул губернатор.