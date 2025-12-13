На вторичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы представлено 696 лотов общей площадью 121,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования компании Kalinka Ecosystem.

Средняя цена предложения составляет примерно 1,5 миллиона рублей за квадратный метр, а средняя стоимость лота — 257 миллионов рублей.

Самый дорогой лот на вторичном рынке оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Объект площадью 620 квадратных метров расположен в Пресненском районе столицы. На втором месте — лот за 3,4 миллиарда рублей площадью 1721 квадратный метр в районе Якиманки. Замыкает тройку лидеров помещение площадью 950 квадратных метров за 2,9 миллиарда рублей в Пресненском районе.