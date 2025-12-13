Kalinka Ecosystem: 3,7 млрд рублей — стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке Москвы
На вторичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы представлено 696 лотов общей площадью 121,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании Kalinka Ecosystem.
Средняя цена предложения составляет примерно 1,5 миллиона рублей за квадратный метр, а средняя стоимость лота — 257 миллионов рублей.
Самый дорогой лот на вторичном рынке оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Объект площадью 620 квадратных метров расположен в Пресненском районе столицы. На втором месте — лот за 3,4 миллиарда рублей площадью 1721 квадратный метр в районе Якиманки. Замыкает тройку лидеров помещение площадью 950 квадратных метров за 2,9 миллиарда рублей в Пресненском районе.