28 мая 2025 17:17 Как в Москве придумали развивать районный туризм, или История шести «Ш» 0 0 0 Фото: 360.ru Общество

Туризм

Москва

Что обычно советуют посетить туристам в Москве? В топе, конечно, Красная площадь, ВДНХ, Воробьевы горы и другие знаковые достопримечательности.Но как быть самим горожанам? Куда отправиться, чтобы получить новые эмоции и по-настоящему удивиться, разбирался 360.ru.

Можно отправиться на прогулку по Шепелихе — чтобы узнать, как она смогла превратиться в один из самых современных районов столицы и почему здесь так популярны речные трамвайчики. Более того, на этом туристическом маршруте даже есть возможность заглянуть в будущее. Составлял его победитель конкурса «Покажи Москву» — четырехклассник Виктор Ван. Причем разработкой проекта «Москва не сразу строилась, или История шести „Ш“» мальчик занимался, когда ему было всего восемь лет.

Фото: 360.ru

«Ранее в этом районе никаких экскурсий не проводили, поэтому я решил проложить маршрут именно через Шелепиху. К тому же он находится рядом с красивой Москвой-рекой», — объяснил школьник. При подготовке маршрута Виктор около месяца провел в библиотеке, прочел множество исторических справочников и систематизировал информацию так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Общая продолжительность экскурсии занимает около часа. Но, по мнению мальчика, прогулку стоит разнообразить поездкой на общественном транспорте или на самокате. Но почему «История шести „Ш“»? По задумке Виктора, с этой согласной начинаются названия всех шести ключевых точек на его маршруте.

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«А именно: метро „Шелепиха“, Шелепинхское шоссе, район Шелепиха, улица Шеногина, Шелепихинская набережная и Шелепихинский мост», — перечислил он.

Принять участие в конкурсе «Покажу Москву» мальчику посоветовали родители. Его проводят каждый год с целью популяризации районного туризма. «Участники могут выбрать из пяти тематик: история, культура, архитектура, транспорт, экология и представить свой вариант маршрута, сценарий. Он должен быть проработанный, интересный, уникальный. Нужно представить объекты показа на маршруте, описать их», — объяснила начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Инесса Григ.

Фото: 360.ru

А дальше, уверяют организаторы, все зависит от уже воображения участников. Ограничений нет: маршрут может быть пешеходный, автомобильный, автобусный, просто на трамвае, по сюжетам художественных произведений.

«То есть здесь такой креативный подход каждого», — пояснила Инесса Григ. Конкурс проводится ежегодно. Присоединиться может любой желающий вне зависимости от профессии и возраста. Пример Виктора — как раз самый наглядный тому пример. Даже когда тебе всего 8 лет, ты можешь придумать увлекательную экскурсию и покорить жюри. Вдохновиться можно на страницах журнала RUSSPASS — на платформе собрали архив проектов-победителей. Там же можно узнать все подробности