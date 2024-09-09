Как в 1999-м. В России зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости

В 2024 году в России зафиксировали самый низкий с 1999 года уровень рождаемости. Об этом сообщили в Росстате .

По данным ведомства, в первой половине года в стране появилось на свет 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

В июне 2024-го рождаемость в России побила антирекорд — она рухнула до 98,6 тысячи детей, ранее ниже 100 тысяч показатель опускался только в 1999 году.

В это же время в стране зафиксировали рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она выросла на 49 тысяч, если сравнивать с 2023-м, и составила 321,5 тысячи человек, добавили в ведомстве.

Ранее в Росстате выяснили, что Москва станет лидером по естественной убыли населения к 2046 году, она составит 696 тысяч жителей. При этом общее количество жителей столицы не уменьшится благодаря миграции.