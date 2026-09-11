«Литрес»: 43% россиян рассказали, что испытывали эмоциональный спад после ярких событий

Результаты всероссийского опроса показали, что 43% россиян испытывали эмоциональный спад, известный как «дофаминовая яма», после ярких событий. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ и книжного сервиса «Литрес», которое проводилось среди 1,5 тысячи человек.

Женщины сталкиваются с эмоциональным спадом чаще мужчин — 47% против 38%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет показатель достигает 54%, тогда как в группах 35–44 и 45–54 лет он составляет 39%.

Почти половина респондентов, которые испытывали эмоциональный спад, — 48% — считают, что восстановиться им помогает чтение. Особенно часто такой способ выбирают россияне от 45 до 54 лет — 52% назвали книги одним из способов вернуться в привычное состояние.

Главные причины «дофаминовой ямы» — конфликты (22%), окончание отпуска (21%) и возвращение к повседневной рутине после ярких событий (17%). Среди молодежи главным фактором оказалась рутина — ее назвали 26% опрошенных. Среди россиян 35–44 лет на первом месте окончание отпуска (29%), а в старших группах — конфликты.

Среди книг для восстановления чаще всего выбирают детективы (31%), любовные романы (23%), а также исторические романы, приключения и классическую литературу — по 21%.

Помимо чтения, россияне восстанавливаются с помощью сна (44%), прогулок (43%), общения с близкими (42%) и просмотра фильмов и сериалов (39%). В Северо-Кавказском федеральном округе чтение оказалось особенно востребованным — там оно помогает 65% столкнувшихся с эмоциональным спадом.