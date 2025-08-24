Как распознать террориста: рекомендации МВД

В МВД России дали рекомендации , как распознать террориста. Россиян призвали быть осторожными с людьми, у которых много сумок и чемоданов, особенно если они находятся в неподходящем для этого месте.

«Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы)», — отметили в министерстве.

В МВД добавили, что лучше держаться подальше от людей, которые ведут себя странно, нервно, испуганно, часто оглядываются и проверяют что-то в своей одежде или багаже. Если не получается удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица. Специалисты говорят, что человек, готовящийся к теракту, обычно выглядит очень сосредоточенным. Его губы плотно сжаты или двигаются медленно, словно он читает молитву.

Россиян призвали быть обращать внимание на подозрительных людей и предметы. Заметив что-то странное, сразу сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Франция по запросу России экстрадирует обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации «Исламское государство»* Руслана Боташева. Его привлекут к ответственности по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».

*Запрещенная в России террористическая организация.