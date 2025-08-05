В «Институте экономики города» отметили, что для возрождения малых городов важно строить досуговые центры

Гендиректор «Института экономики города» Александр Пузанов в беседе с ИА НСН подчеркнул, что для возрождения малых городов важно не только развивать локальное производство, но и строить досуговые центры.

Аналитики РАНХиГС предупредили правительство РФ о возможном исчезновении 129 малых городов с населением до 50 тысяч человек, где суммарно проживают 3,4 миллиона человек. Особенно сильно пострадали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов. Эксперты считают, что вымирание таких городов можно остановить, создав локальное производство.

«Где-то есть перспектива крупного инвестиционного проекта, который вдохнет жизнь. Где-то это могут быть внутренние источники развития: туристический потенциал и еще что-то», — сообщил Пузанов.

Собеседник добавил, что не все малые города связаны с кризисом и что выход всегда есть.