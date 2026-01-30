Как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку: понятная и простая инструкция

Юрист Коняхин рассказал, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку

Автовладелец может получить возмещение ущерба, если снег или лед с крыши повредили его машину. Об этом рассказал Lenta.ru практикующий юрист компании «Волан М» Виталий Коняхин.

По его словам, по закону за чистоту крыши отвечает собственник здания или управляющая компания. Если на машину упала сосулька, водитель вправе потребовать от них компенсации.

Для этого автовладельцу нужно зафиксировать происшествие: сфотографировать повреждения, место падения снега и сам автомобиль. Следующий шаг — вызвать на место аварийного комиссара или сотрудников ГИБДД для составления акта. Этот документ станет главным доказательством.

Затем нужно обратиться с письменной претензией к организации, которая обслуживает дом. Если она откажется возмещать ущерб добровольно, следующий этап — подача иска в суд. Собранные фотографии и акт сыграют ключевую роль в процессе.

Ранее в Госдуме рассказали, какие штрафы грозят управляющим компаниям за неубранный снег и сосульки.