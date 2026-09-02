Как оспорить штраф с камеры, если за рулем был не владелец машины: простой способ от автоюриста

Автоюрист Воропаев: отменять штраф с камеры на другого водителя лучше до суда

Камера на дороге не разбирает, кто сидит за рулем автомобиля. Штраф может получить и не владелец, а его жена, или даже знакомый. Есть ли возможность оспорить такой штраф и как это сделать правильно, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

Сразу после получения ошибочного постановления собственнику машины нужно подать жалобу начальнику той структуры, которая выписала штраф.

«Нужно указать, что автомобилем управляло иное лицо и ходатайствовать для его вызова в качестве свидетеля. Он подтвердит этот факт», — рассказал специалист.

Если же это сработало, то следующим шагом будет уже суд района, где установлена выписавшая вам штраф камера.

«С теми же самыми доводами нужно отменить этот штраф. Подается похожее ходатайство о вызове лица, который фактически управлял транспортным средством. Здесь также придется указать, что ваша жалоба подавалась вышестоящему должностному лицу до истечения сроков давности привлечения к административной ответственности», — заметил автоюрист.

Когда нужно идти в суд

Как правило, если сроки давности еще не истекли, чиновник дело прекращает. Его ведомство выносит штраф уже в отношении фактического водителя.

«В судах, к сожалению, исход дела уже не так однозначен. Несколько лет назад власти прикрыли лазейку, которой пользовались недобросовестные водители. Они пытались уйти от ответственности: указывали нарушителем человека, который просто был вписан в полис ОСАГО», — объяснил Воропаев

Согласно части второй статьи 2.6.1 КоАП РФ, собственник освобождается от административной ответственности, если подтвердит, что в момент фиксации машина находилась во владении или пользовании другого лица. На подачу первичной жалобы закон отводит 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

«Ключевой момент в этой ситуации — необходимо обратиться сначала в госорган, который вынес постановление, и только потом в суд. Если действовать по этому сценарию, можно добиться постановления о штрафе», — резюмировал специалист.