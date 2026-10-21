Кай Гец назвал ИИ иллюзией друга и заявил о планах вести шоу

Сын режиссера Вадима Гетца и продюсера Екатерины Гетц, 19-летний актер Кай Гец, исполнивший главную роль в сериале «Мой друг — ИИ», заявил, что нейросеть может быть лишь иллюзией друга. Об этом он рассказал в интервью KP.RU .

Актер считает, что человеку в первую очередь нужны другие люди и семья, а искусственный интеллект может быть лишь иллюзией друга, хотя для одиноких людей это и позитивная история. Сам он пользуется нейросетями довольно часто, но только для технических задач, сравнивая ИИ с усовершенствованным калькулятором и не одушевляя его.

Гец также обсудил с матерью, продюсером Екатериной Гетц, возможность замены актеров искусственным интеллектом. Он отметил, что многие дикторы не дают разрешения на использование ИИ для корректировки голоса, опасаясь остаться без работы, но признал, что проектов с применением этой технологии будет становиться больше.

В сериале «Мой друг — ИИ» Гец играет старшеклассника Артема, страдающего от неразделенной любви. НейроДруг в исполнении Святослава Рогожана помогает герою добиваться целей. Премьера проекта состоится 8 октября на платформах «Окко» и Wink.