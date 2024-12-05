Кадырову напомнили о единстве права после критики СК и МВД

Критика, которой глава Чечни Рамзан Кадыров подверг руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, звучит довольно странно. На это в беседе с Lenta.ru указала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что с материалами уголовного дела против подростка, вероятно упомянутого Кадыровым, не знакома.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление», — сказала Меркачева.

От правозащитников, добавила член СПЧ, вообще скопилось немало вопросов к структурам республики. В пример она привела несколько дел, по которым нет никакой информации.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно», — обратила она внимание.

Меркачева напомнила, что Уголовный кодекс для всех россиян один, так же как и право, которое нужно отстаивать для каждого.

Ранее глава Чечни усомнился в профпригодности Бастрыкина и Колокольцева из-за дела 13-летнего подростка, которого будут судить за драку в парке «Ходынское поле».