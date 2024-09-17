Кадыров прокатился на белорусском мотоцикле по столице Чечни

Кадыров вместе с мэром Грозного проехал по улицам города на мотоцикле Minsk

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился по улицам Грозного на мотоцикле и пообщался с местными жителями. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с мотопрогулки и рассказал, что столица республики активно развивается.

«В понедельник вместе с дорогим братом, мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии», — написал глава Чечни.

Город порадовал его чистотой и ухоженностью. Кадыров отметил современные архитектурные сооружения, граничащие с аллеями и парками. По его словам, Грозный цветет и благоухает, в городе есть все для комфортной жизни и отдыха. Побывал глава республики и на месте строительства нового района имени президента Владимира Путина.

«Строители трудятся на славу. Этот проект значительно улучшит облик столицы, повысит уровень и качество жизни горожан», — добавил Рамзан Кадыров.

В начале сентября он посетил Турцию, где побывал на съемочной площадке исторического сериала «Основание: Осман». Там ему подарили коня, саблю и доспехи.