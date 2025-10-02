Кадыров призвал отправить под трибунал генерала Шаманова

Зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне Владимира Шаманова следует отправить под трибунал. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров, чьи слова привело ЧГТРК «Грозный» .

Он напомнил, что Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но некоторым это не нравится.

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — сказал Кадыров.

Он назвал Шаманова самым жестоким генералом по отношению к чеченскому народу.

Ранее депутат раскритиковал власти республики за решение переименовать казачьи столицы. Кадыров назвал заявления Шаманова «наглой ложью» и «оскорблением людей, живущих на этой земле».