Кадровый центр Хабаровского края напомнил о помощи в трудоустройстве для людей с инвалидностью

В Хабаровском крае люди с ограниченными возможностями здоровья могут найти работу по востребованным профессиям. Подробнее рассказал « КомсаNews » со ссылкой на данные Кадрового центра региона.

Соискателям с инвалидностью предлагают такие специальности, как администраторы, неквалифицированные рабочие, операторы котельных, инженеры, сотрудники охраны и торговые представители.

Кроме того, объединения организуют специализированные ярмарки вакансий, проводят бесплатное обучение и консультации по вопросам открытия собственного дела. Профориентация помогает определиться с подходящей сферой деятельности, а психологическая поддержка — справиться с трудностями.