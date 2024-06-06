Россия — страна возможностей для дизайнеров. Конкуренции практически нет, а задач стоит огромное количество. Это очень хорошая среда, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума.

«В индустрии огромный кадровый голод. Есть ребята, которые переживают из-за нейросетей, будто они отнимут работу. Ни у кого работу не заберут, ее станет еще больше», — заявил он.

Лебедев поделился, что сейчас никто не сможет назвать второго после него известного дизайнера в стране.

«Поляна открыта, можно делать что угодно <…> На тысячу человек есть еще места, и будет хорошая оплачиваемая работа. Правда, дизайнеры не такие богатые, как думают [многие], но славу обрести можно», — добавил он.