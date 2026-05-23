Кадровый эксперт Варакин рекомендовал разнообразить источники дохода на фоне экономической нестабильности

В условиях экономической нестабильности кадровый эксперт Илья Варакин рекомендовал разнообразить источники дохода. Об этом сообщила «Москва 24» .

Специалист предложил опираться на три ключевых направления: основное место работы, подработку, связанную с ручным трудом, и поиск новых возможностей на развивающихся рынках.

По словам эксперта, второй источник дохода можно организовать через публикацию резюме на специализированных онлайн-платформах и выполнение заказов на услуги, которые не требуют значительных затрат времени и ресурсов.

Третье направление подразумевает активный мониторинг рынков и анализ спроса на специалистов. В новых отраслях часто наблюдается нехватка квалифицированных кадров, что создает дополнительные возможности для трудоустройства, добавило «АБН24».