Кадровый эксперт Варакин рекомендовал не менять работу без необходимости
Владелец кадрового агентства Илья Варакин связал охлаждение рынка труда с высокой стоимостью заемных средств. Об этом сообщило радио «КП».
По его словам, многие компании замораживают проекты, сокращают расходы и отказываются от части дополнительных затрат. В результате работодатели стараются оптимизировать штат и все реже планируют повышение зарплат.
«Следующий год будет трудный на рынке труда. Лучше не рисковать, лучше не менять место работы просто потому, что надоело, а стараться этот год продержаться, потому что новых вакансий меньше, чем хотелось бы», — подчеркнул эксперт.
В текущих условиях многие специалисты начали искать дополнительные источники дохода. Подработку стали рассматривать даже те сотрудники, которые раньше этого не делали.