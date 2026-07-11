Кадровый эксперт Варакин рекомендовал не менять работу без необходимости

По его словам, многие компании замораживают проекты, сокращают расходы и отказываются от части дополнительных затрат. В результате работодатели стараются оптимизировать штат и все реже планируют повышение зарплат.

«Следующий год будет трудный на рынке труда. Лучше не рисковать, лучше не менять место работы просто потому, что надоело, а стараться этот год продержаться, потому что новых вакансий меньше, чем хотелось бы», — подчеркнул эксперт.

В текущих условиях многие специалисты начали искать дополнительные источники дохода. Подработку стали рассматривать даже те сотрудники, которые раньше этого не делали.