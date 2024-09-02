Кадровый эксперт Варакин назвал итерацией опубликованные данные о количестве вакансий

По данным сервиса HeadHunter, количество вакансий в России в 2023 году выросло на 50% и достигло 3,5 миллиона предложений. Такую статистику можно назвать лишь итерацией, рассказал кадровый эксперт Илья Варакин «Свободной прессе».

По его словам, чисто вакансий не соответствует количеству искомых людей на рынке. Так, в определенных сферах вакансии даже не успевают публиковаться, поскольку работников ищут по сарафанному радио, партнерской сети и знакомствам.

В целом на сервисах по поиску работы есть лишь то, что успели опубликовать, отметил Варакин.