Кадровый эксперт Варакин назвал итерацией опубликованные данные о количестве вакансий

По данным сервиса HeadHunter, количество вакансий в России в 2023 году выросло на 50% и достигло 3,5 миллиона предложений. Такую статистику можно назвать лишь итерацией, рассказал кадровый эксперт Илья Варакин «Свободной прессе».

По его словам, чисто вакансий не соответствует количеству искомых людей на рынке. Так, в определенных сферах вакансии даже не успевают публиковаться, поскольку работников ищут по сарафанному радио, партнерской сети и знакомствам.

В целом на сервисах по поиску работы есть лишь то, что успели опубликовать, отметил Варакин.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте