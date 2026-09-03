Кадровый эксперт Мурадян связал интерес молодежи к работе в сфере ЖКХ с дефицитом специалистов

Число резюме соискателей 18–24 лет в сфере ЖКХ и эксплуатации в июне–июле 2026 года выросло на 105% по сравнению с прошлым годом. Руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян объяснил рост сезонностью, кадровым дефицитом и разрывом между учебой и рабочими задачами, сообщает ИА НСН .

Данные о росте интереса молодых кандидатов к сфере ЖКХ и эксплуатации привела «Авито Работа». Соискатели 18–24 лет стали активнее рассматривать рабочие и производственные отрасли как старт карьеры.

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян назвал несколько причин тренда. По его словам, на выбор молодежи влияют сезонная специфика коммунальной отрасли, серьезная нехватка кадров и разрыв между академической подготовкой и реальными рабочими задачами.