Кадровик Митрофанова предупредила, что руководитель может отказать в отпуске между праздниками

Сотрудник имеет возможность увеличить свой отдых, оформляя мини-отпуска на рабочие дни, которые находятся между выходными и праздничными, однако руководство вправе отказать в реализации этой схемы. Об этом сообщила «Москве 24» учредитель Института профессионального кадровика, эксперт в области трудоустройства и правовых вопросов Валентина Митрофанова.

Она подчеркнула, что такая практика может быть выгодна лишь работнику, а у руководства есть полное право отклонить такие запросы. Сотрудник не может требовать подобного дробления отпуска, поскольку согласно Трудовому кодексу это возможно только по обоюдному согласию сторон.

Решение о возможности предоставления более длительного отсутствия через такие манипуляции каждый работодатель принимает самостоятельно.