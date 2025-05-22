Кадеты из Мурманска завоевали серебро на военно-патриотическом слете

Кадеты из Мурманска заняли второе место на XX всероссийских военно-патриотических соревнованиях. Об этом сообщил сайт MK.Ru.
Команда «Арктический щит России» от кадетской школы Мурманска продемонстрировала впечатляющие результаты на слете, который собрал 19 команд из 13 регионов страны. Состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова.
Ученики из Мурманска соревновались в старшей возрастной группе. Так, участника Максима Грудина признали лучшим игроком турнира по мини-футболу, а его товарищ Егор Лузин установил рекорд в дисциплине «Прыжок в длину», добавили «Государственные новости».
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