Кадеты из Мурманска завоевали серебро на военно-патриотическом слете

Кадеты из Мурманска заняли второе место на XX всероссийских военно-патриотических соревнованиях. Об этом сообщил сайт MK.Ru .

Команда «Арктический щит России» от кадетской школы Мурманска продемонстрировала впечатляющие результаты на слете, который собрал 19 команд из 13 регионов страны. Состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова.

Ученики из Мурманска соревновались в старшей возрастной группе. Так, участника Максима Грудина признали лучшим игроком турнира по мини-футболу, а его товарищ Егор Лузин установил рекорд в дисциплине «Прыжок в длину», добавили «Государственные новости».