Кадастровый инженер Кортышева назвала перемещение забора даже на 30 сантиметров захватом собственности

Конфликты с соседями из-за границы участка — распространенная проблема в России. Что делать, если сосед передвинул забор? Генеральный директор и кадастровый инженер ООО «Центральное кадастровое агентство» Александра Кортышева советует обращаться к экспертам и проверять документы в комментарии RuNews24.ru .

По словам эксперта, перемещение забора даже на 30 сантиметров — это захват собственности и нарушение статьи 60 Земельного кодекса РФ. Для решения спора необходима землеустроительная экспертиза.

Кортышева поясняет, что экспертиза — это не просто измерение рулеткой, а глубокое аналитическое исследование. Эксперт сравнивает фактические границы с официальными из ЕГРН, проверяет межевой план и архивные документы. Также проводится подсчет убытков, если из-за переноса забора пострадали посадки или постройки.

Кортышева рекомендует действовать по четкому плану:

1. Досудебная экспертиза. Сначала обратитесь к независимому эксперту, чтобы получить заключение с актуальной схемой. Это ваше главное доказательство. 2. Претензия. Отправьте копию заключения соседу заказным письмом с уведомлением. Это может заставить его отказаться от судебного разбирательства. 3. Суд. Если сосед не идет на контакт, обращайтесь в суд и приложите экспертизу к иску. Судья может назначить свою экспертизу, и если ее выводы совпадут с вашими, суд примет решение в вашу пользу.

«Хорошая землеустроительная экспертиза решает 90% проблем», — подчеркивает Кортышева.

Чтобы избежать конфликтов, держите границы в ЕГРН, сделайте межевание и внесите координаты в Росреестр. Это защитит ваш участок от возможных захватов.