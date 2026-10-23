К Новому году в Нижнем Новгороде установят 14 праздничных елей, сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Зеленые красавицы появятся на площади Минина и Пожарского, площади Горького, Нижегородской ярмарке, Стрелке и проспекте Кораблестроителей. Еще несколько деревьев украсят сквер имени Ленинского Комсомола и сквер «Дружба», а в Кстове ели установят на площади Ленина и в парке Котовского.

Город планируют украсить более чем в 100 локациях, используя световые консоли, перетяжки и объемно-пространственные композиции прошлых лет. Работы охватят все районы, включая Кстовский. Завершить новогоднее оформление столицы Приволжья планируют в первой декаде декабря.