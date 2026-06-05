В Иркутске запустили благоустройство территорий к 365-летию города

Иркутск готовится отметить свое 365-летие в 2026 году. К этому событию город активно преображается: ремонтируются дороги, общественные пространства и дворы. Депутаты городской Думы принимают активное участие в благоустройстве территорий, написал «ФедералПресс» .

Программа по благоустройству иркутских дворов, финансируемая из городского бюджета, берет свое начало в 2011 году, когда депутаты впервые выделили на эти цели 350 миллионов рублей. К 2025 году благодаря этой инициативе было отремонтировано уже 148 дворов, в которых проводились комплексные работы: меняли асфальт, создавали тротуары и парковки, обрезали деревья, а также устанавливали скамейки, урны и монтировали освещение.

В настоящее время на каждый из 35 избирательных округов ежегодно выделяется по 15 миллионов рублей, при этом распределение средств происходит с учетом пожеланий жителей.

Иркутяне могут обратиться к своему депутату с предложением по благоустройству, чтобы совместно улучшить территорию. В юбилейном для города году администрация и депутаты планируют отремонтировать более 100 дворов во всех микрорайонах, причем необходимые средства уже заложены в бюджете, а главным контролем качества выступают сами жители.