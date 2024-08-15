Южный молочный союз: молочная отрасль делает все, чтобы сдержать цены на продукцию

Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о намерении крупных заводов в России поднять цены на молочную продукцию.

По словам эксперта, отрасль делает все возможное, чтобы сдержать цены, и если подорожание и произойдет, то несущественное.

«Цена сдерживается до последнего, и сохраняется потребительский спрос. Думаю, подорожание не будет большим, потому что сейчас все стремятся сохранить тренд», — сказал он.

Синецкий добавил, что подорожание в первую очередь происходит из-за высокой инфляции.

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