Ювелир Збойков отметил, что на маркетплейсах можно столкнуться с покупкой контрафактных изделий из драгоценных металлов

Исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков рассказал ИА НСН , что в официальных офлайн-магазинах ювелирных изделий в России покупатели могут быть уверены в подлинности приобретаемых изделий. Однако на маркетплейсах могут встречаться нелегальные товары, преимущественно из серебра.

Общественные организации стремятся убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это необходимо для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 миллиарда рублей.

Збойков отметил, что законодательство в сфере оборота ювелирных изделий в России уже достаточно строгое. При этом эксперт добавил, что российские поставщики не обманывают покупателей, предлагая им что-то иное, если заявлен драгоценный металл. Проблемы могут возникнуть при ввозе изделий из серебра из-за различий в законодательстве разных стран.