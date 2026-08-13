Ювелир Лившиц назвал белый сапфир достойной альтернативой бриллианту в помолвочном кольце
Эксперт по ювелирным украшениям Менди Лившиц рассказал NEWS.ru, какие камни могут заменить бриллиант в помолвочном кольце. По его мнению, достойную альтернативу драгоценному камню составляют белый сапфир и муассанит.
Лившиц подчеркнул, что белый сапфир выглядит благородно, элегантно и лаконично. Он назвал его образцом безупречного стиля и сдержанности. Также эксперт отметил муассанит, который привлекает внимание радужными вспышками и интенсивнее сверкает на солнце, добавило Ura.ru.