Ювелир Лисовец рассказала, что природные бриллианты отличаются от лабораторных маленькими дефектами

Руководитель товарного направления в «585 Золотой» Анна Лисовец сообщила «Газете.Ru» , что природные бриллианты часто имеют маленькие дефекты, которых нет в лабораторных камнях.

«Природные бриллианты часто содержат включения — уникальные "отпечатки", — маленькие дефекты, оставленные природой в процессе формирования камня в недрах Земли», — отметила эксперт.

По словам Лисовец, производственный процесс лабораторных бриллиантов контролируется, что позволяет получать камни с минимальным количеством включений. При этом твердость обоих типов камней одинакова и составляет 10 по шкале Мооса.

«Это значит, что если два камня идентичны по огранке, цвету и чистоте, они будут одинаково сиять, вне зависимости от того, каким способом они были получены», — заявила ювелир.

Кроме того, происхождение камня не влияет на его цвет: современные технологии позволяют создавать лабораторные бриллианты с теми же цветовыми характеристиками, что и у природных. При этом выращенные камни зачастую дешевле на 30–50% из-за менее затратного производства.