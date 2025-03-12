ЮУрГУ: в России создадут соцсеть для писателей и издателей

В России появится новая социальная сеть под названием LitLink. Она будет создана специально для литераторов и издательств. Ее цель — облегчить коммуникацию между авторами и издательствами на всех этапах публикации произведения, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.

Над созданием платформы работают социологи Южно-Уральского государственного университета. Ученые провели опрос, который показал: 86% начинающих авторов сталкиваются со сложностями в поиске издательства. Благодаря новому интернет-ресурсу станет легче найти издателя, а еще можно будет создавать литературные коллаборации.

Как рассказали представители университета, на сайте разместят личные кабинеты авторов и издателей. Регистрация осуществляется через «Госуслуги». Такой способ обеспечит надежную защиту данных пользователей. Авторы смогут добавлять в профиль портфолио и рецензии на свои работы.