Юристы посоветовали при затоплении машины в паркинге зафиксировать факт происшествия и провести независимую экспертизу

Из-за непрекращающихся проливных дождей в Центральной России автовладельцы рискуют столкнуться с неприятной ситуацией — затоплением автомобиля в подземном паркинге. Юристы рассказали URA.RU , как действовать в такой ситуации, чтобы определить виновного и возместить ущерб.

В первую очередь необходимо зафиксировать факт затопления и оценить ущерб. Для этого нужно сфотографировать и снять на видео общий план паркинга, место парковки, следы протечки на потолке и повреждения на автомобиле. Также следует вызвать представителя управляющей компании для составления акта осмотра. Если паркинг оборудован камерами видеонаблюдения, необходимо запросить запись у управляющей компании.

Если автомобиль получил значительные повреждения, нужно вызвать полицию для фиксации происшествия и получить справку. Если на машину оформлено КАСКО, потребуется справка о погоде. Также может быть полезно найти других автовладельцев, чьи машины также пострадали.

Подземные паркинги в многоквартирных домах относятся к общему имуществу собственников, и ответственность за них несет управляющая компания. Однако для этого нужно доказать, что затопление произошло из-за ненадлежащего содержания, например, системы водоотведения.

Если же причиной потопа стали конструктивные недостатки здания, ответственность за ущерб ложится на застройщика. При этом застройщик отвечает только если на момент затопления действовал гарантийный срок, а он сам не доказал, что для устранения дефектов были приняты все меры. Для оценки ущерба рекомендуется провести независимую экспертизу.