Юристы объяснили, как вернуть найденную банковскую карту

Найденную банковскую карту следует передать банку или сотрудникам места, где ее обнаружили. Пользоваться ею нельзя даже для небольшой покупки, сообщает inkazan.ru .

Юрист Юрий Александров пояснил, что найденная карта считается находкой по статье 227 Гражданского кодекса. Владельцем пластика является выпустивший его банк, поэтому карту необходимо вернуть.

Оплата чужой картой, даже на небольшую сумму, может квалифицироваться как кража с банковского счета по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.

Адвокат Ростовской коллегии адвокатов «Защитник» Владислав Лобов рекомендовал позвонить в банк по номеру на обратной стороне карты. Оператор заблокирует ее и свяжется с клиентом. Карту также можно передать сотрудникам магазина, торгового центра, охране или водителю транспорта. Публиковать ее фото в соцсетях не стоит: этим могут воспользоваться мошенники.

Владельцу потерянной карты нужно сразу заблокировать ее через приложение или горячую линию. При неизвестных списаниях следует обратиться в полицию и проверить историю операций. Даже возвращенную карту Лобов не советует использовать: ее данные могли узнать злоумышленники.