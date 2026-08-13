Юристы напомнили, что вместе с имуществом к наследнику переходят и долговые обязательства умершего

Получение наследства может быть сопряжено с различными рисками и проблемами. Юристы рассказали URA.RU , как их минимизировать.

Наследство можно получить по завещанию или по закону. По завещанию наследодатель сам решает, кому и что оставить. Это могут быть не только родственники, но и посторонние люди или организации. Если завещания нет, наследство передается по закону — в этом случае имущество делят между родственниками в порядке очередности.

Одним из основных рисков при получении наследства являются долги наследодателя. Вместе с имуществом к наследнику переходят и обязательства умершего: кредиты, налоги, задолженности по ЖКХ. Ответственность по ним наступает только в пределах стоимости полученного наследства.

Еще одной проблемой может стать появление других претендентов на наследство. Например, могут объявиться родственники, о которых давно забыли или не знали. Также есть категория обязательных наследников — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы. Суд может выделить им долю наследства, даже если их нет в завещании.

Пропуск сроков — еще один из главных рисков при оформлении наследства. Для принятия наследства нужно обязательно уложиться в шестимесячный срок. Если его пропустить, придется обращаться в суд, чтобы его восстановить. Однако суд не всегда встает на сторону опоздавших наследников.

Могут возникнуть проблемы с документами: неверно указаны ФИО, адрес и т. п. Иногда право собственности у умершего вообще не было зарегистрировано в установленном порядке. В таком случае нотариус откажет во включении в наследственную массу такого имущества.

Если право собственности не оформлено, есть риск стать мишенью для мошенников. Они по поддельным документам могут переоформить недвижимость для продажи.