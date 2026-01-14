Юриста Пенкин посоветовал пользоваться независимой экспертизой при повреждении машины от сосулек и гололеда

В России зимой погода может быть непредсказуемой: снег сменяется дождем, а температура колеблется, создавая гололед на дорогах и сосульки на крышах. Эти условия могут привести к тому, что с крыш начнут падать ледяные глыбы на припаркованные внизу автомобили. О том, как водителям действовать в подобных ситуациях и можно ли компенсировать причиненный ущерб, поделился информацией юрист, экономист и общественный деятель Павел Пенкин в беседе с радио Sputnik .

Как отметил специалист, прежде всего нужно зафиксировать ущерб с разных ракурсов, найти свидетелей для возможного суда и вызвать полицию. Кроме того, следует сохранить чеки на эвакуатор и экспертизу.

Далее стоит проверить условия страхового полиса, покрывает ли он такой случай. Если да, то нужно написать заявление, предоставить все доказательства (фото, видео, протокол) и дождаться экспертизы от страховой компании.

Если вы не согласны с результатами экспертизы, можно заказать независимую оценку. Виновником будет тот, кто обязан содержать крышу или конструкцию. Это может быть управляющая компания, собственник здания или квартиры.

Затем следует направить виновной организации или человеку досудебную претензию с требованием возместить ущерб. Если претензию проигнорируют или откажут, нужно обращаться в суд, приложив все доказательства, заключение экспертизы и расчет ущерба. Помимо стоимости ремонта, можно взыскать расходы на экспертизу, эвакуатор, услуги юриста, а в некоторых случаях — компенсацию морального вреда, подчеркнул Пенкин.