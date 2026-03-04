Юрист Зотова предупредила о штрафах за мат в интернете

По словам адвоката коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерины Зотовой, в России в 2026 году любое слово, которое может быть воспринято как оскорбительное, может стать причиной штрафа за мат в интернете. Она рассказала «Газете.Ru» , что, согласно сайтам судов города Москвы, в 2025 году было около десятка случаев привлечения граждан к ответственности за мат и иные оскорбительные действия.

Она не ожидает значительного изменения статистики в будущем, так как суммы штрафов остаются неизменными на протяжении последних лет. Однако повторное нарушение будет караться более высоким штрафом.

Адвокат привела пример дела 2025 года, когда гражданина оштрафовали за размещение видео на странице в социальной сети, где он использовал оскорбительные выражения в адрес должностных лиц. Суд посчитал, что гражданин допустил подмену смысла и отождествление понятия «свинья» с фамилией судьи.

Кроме того, по словам Зотовой, нецензурным могут посчитать не только слово, но и жест или действия. Она привела примеры штрафов за размещение фото с оскорбительным жестом в сторону государственного флага РФ и за видео, в котором визуализируются удары ладонью по ягодицам граждан женского пола в московском метро.

Личные переписки также попадают под штраф, если в них содержатся оскорбления, подчеркнула адвокат. Если вдруг было неосторожное высказывание, необходимо удалить его и надеяться, что никто не успел зафиксировать факт нарушения норм КоАП. Это относится и к старым постам, поскольку размещение запрещенной информации считается длящимся правонарушением.