Юрист Зорин предупредил об ответственности за присвоение канцтоваров

Зорин предупредил, что хищение даже дешевой канцелярии (до 2,5 тыс. рублей) грозит штрафом или арестом до 15 суток, а при большей сумме — уголовным сроком до двух лет. Уволить сотрудника за мелкую кражу можно только при наличии официальных доказательств, таких как видеозаписи или акты инвентаризации. При этом сам факт наличия ручки в кармане не является преступлением без доказанного злого умысла.