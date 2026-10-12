Юрист Зорин предупредил об ответственности за присвоение канцтоваров
Присвоение офисных канцтоваров может обернуться для сотрудника арестом или уголовной ответственностью, рассказал «Абзацу» адвокат Александр Зорин.
Зорин предупредил, что хищение даже дешевой канцелярии (до 2,5 тыс. рублей) грозит штрафом или арестом до 15 суток, а при большей сумме — уголовным сроком до двух лет. Уволить сотрудника за мелкую кражу можно только при наличии официальных доказательств, таких как видеозаписи или акты инвентаризации. При этом сам факт наличия ручки в кармане не является преступлением без доказанного злого умысла.