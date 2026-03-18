Юрист Зокиров предупредил, что водителям грозят штрафы за громкую музыку в авто по ночам

Штрафовать автовладельцев за громкое звучание музыки в ночной период планируют в ближайшее время. Подобное поведение считается нарушением покоя граждан и карается предупреждениями или штрафами от одной до двух тысяч рублей, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров в интервью РИА «Новости» .

Эксперт указал, что максимальная сумма наказания за нарушение тишины ограничивается региональными законами, но не превышает пяти тысяч рублей. Время тишины устанавливается индивидуально каждым регионом, но общий диапазон составляет с 23 вечера до семи утра, отметил сайт «Известия».

Эти меры вызваны растущим числом обращений граждан, недовольных шумом от проезжающих автомобилей. По мнению экспертов, соблюдение спокойствия способствует улучшению качества жизни населения крупных городов.