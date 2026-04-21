Юрист Жорин предупредил, что за фото «до/после» без согласия клиента тренеру грозит штраф и суд

Размещение фотографий клиентов «до и после» без их согласия незаконно. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По закону (ст. 152.1 ГК РФ), публикация изображения человека возможна только с его разрешения. Исключения на тренеров не распространяются. Клиент может потребовать удалить фото, прекратить его использование и взыскать компенсацию морального вреда.

Кроме того, фото считаются персональными данными. Их обработка без согласия нарушает закон № 152-ФЗ и грозит административным штрафом. Если публикация раскрывает детали частной жизни, возможна и уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ.