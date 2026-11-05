Юрист Жмурко объяснила, когда исправный смартфон можно вернуть в магазин

Юрист Жмурко: исправный смартфон нельзя вернуть в магазин, если он не понравился

Исправный смартфон или другой технически сложный товар нельзя вернуть в магазин, если он просто не понравился, но есть исключение — недостоверная информация о товаре при продаже. Об этом KP.RU рассказала адвокат Светлана Жмурко.

Технически сложные товары надлежащего качества обычно не подлежат возврату. Однако, по словам адвоката Жмурко, если продавец предоставил недостоверную информацию, товар можно вернуть.

«Спор касается не качества товара, а недостоверной информации», — объяснила адвокат, сославшись на статьи 10 и 12 закона о защите прав потребителей. В этом случае покупатель вправе отказаться от договора и вернуть деньги.

Основное бремя доказывания лежит на продавце. Если магазин отказывает, адвокат советует направить письменную претензию заказным письмом, указав разницу в характеристиках и приложив фото товара. Свидетель покупки может подтвердить слова потребителя в суде.