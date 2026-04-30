Юрист Жмурко напомнила о штрафах за нарушение правил разведения огня при жарке шашлыка

Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко в беседе с KP.RU рассказала, как важно соблюдать правила безопасности при приготовлении шашлыков на дачных участках.

По словам эксперта, от мангала до ближайшей постройки должно быть не менее пяти метров.

«Вокруг него участок радиусом до двух метров надо очистить от всех легковоспламеняющихся предметов (ветки, сухая трава и т. п.). Под рукой должны быть средства пожаротушения — хотя бы ведро с водой», — отметила Жмурко.

Она также напомнила, что за нарушение правил в обычных условиях предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей, а если нарушение приведет к пожару — до 50 тысяч рублей.