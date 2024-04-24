Юрист Жданухин: сайт ФССП поможет убедиться в отсутствии долгов перед поездкой за границу | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:44 Юрист Жданухин: сайт ФССП поможет убедиться в отсутствии долгов перед поездкой за границу

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Кандидат юридических наук Дмитрий Жданухин посоветовал убедиться в отсутствии долгов перед поездкой в другую страну. Пограничники вправе остановить должника во время паспортного контроля, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, основанием способны стать финансовые обязательства по налогам, банковским продуктам, частным займам и алиментам.

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«Чтобы было наложено ограничение на выезд из РФ, минимальная сумма задолженности должна быть, условно говоря, 30 тысяч рублей. По алиментным долгам эта планка снижена до 10 тысяч», — сообщил специалист.

Он также добавил, что проверить соответствующую информацию можно на сайте ФССП. Необходимая форма расположена прямо на титульной странице.