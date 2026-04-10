Юрист Земскова объяснила, что арендодатель не имеет права удерживать залог для оплаты текущего ремонта

Юрист по недвижимости Галина Земскова в интервью RTVI объяснила, что арендодатель не имеет права удерживать залог для оплаты текущего ремонта. По ее словам, депозит предназначен для покрытия непредвиденных расходов или ущерба, причиненного арендатором, но не для естественного износа жилья.

«Депозит включает в себя не текущий ремонт — то есть естественный процент износа, — а именно непредвиденные расходы или расходы, которые возникли по вине арендатора», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что обязанность по текущему ремонту лежит на арендаторе. «Оплачивать текущий ремонт согласно ст. 616 ГК РФ — это прямая обязанность арендатора», — добавила юрист.

Чтобы избежать споров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рекомендует фиксировать состояние квартиры до въезда арендатора. Он советует делать видео- и фотофиксацию, чтобы иметь доказательства в случае конфликтов с недобросовестными арендодателями.

Если стороны не смогут договориться о распределении залога или сумме ущерба, спор будет решаться в суде.