Юрист Завалько предупредил о крупных штрафах за декор из покрышек возле подъездов

Такие изделия официально отнесены к отходам четвертого класса опасности и при нахождении во внешней среде выделяют токсичные вещества, загрязняя атмосферу и почву, написала «Мойка78».

По словам юриста, за подобный декор можно получить штраф. Для обычных граждан он составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей, а при повторном нарушении увеличивается до трех тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц, например, управляющих компаний, предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.