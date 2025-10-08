Юрист Воропаев заявил, что пренебрежение ручным тормозом может обернуться для водителя штрафом или колонией

Пренебрежение ручным тормозом может обернуться для автомобилиста пятью годами лишения свободы. Об этом предупредил автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с «Ридусом» .

Недавно в подмосковном Воскресенске произошел случай, когда не поставленный на ручник автомобиль наехал на пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Воропаев пояснил, что наказание зависит от степени вреда здоровью потерпевшей стороне. Вред средней тяжести — штраф до 37 500 рублей. Легкий вред здоровью — штраф до 7 000 рублей. Тяжкий вред — наказание до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека — наказание до пяти лет лишения свободы (статья 264 УК РФ), подчеркнул специалист.